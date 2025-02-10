عبدالمحسن سلامة يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين

تقدم نقيب الصحفيين الأسبق وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبد المحسن سلامة بأوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2025، للمنافسة على مقعد نقيب الصحفيين.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، ثاني أيام تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن اللجنة تلقت 15 طلبًا للترشح، منها 4 على مقعد النقيب، و11 لعضوية المجلس في أول أيام فتح باب الترشح أمس.

والمرشحون على مقعد النقيب هم:

1- عبد الجواد محمود عبد الجواد محمود (عبد الجواد أبو كب).

2- خالد محمد زكي البلشي (خالد البلشي).

3- محسن محمد هاشم محمد (محسن هاشم).

4- السيد محمد إبراهيم الإسكندراني (سيد الإسكندراني).

والمرشحون لعضوية المجلس هم:

1- محمد سعد عبد الحفيظ حسين (محمد سعد عبد الحفيظ).

2- عمرو منصور إسماعيل بدر (عمرو بدر).

3- عبير المرسي محمدين محمد (عبير المرسي).

4- أحمد عاطف السيد محمد (أحمد عاطف).

5- فيولا فهمي جرجس (فيولا فهمي).

6- إسلام أحمد أبازيد خضري (إسلام أبازيد).

7- إيمان محمد حسن عوف (إيمان عوف).

8- إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي (إبراهيم الدراوي).

9- علاء محمد عمران علي (علاء عمران).

10- حسين حسن أحمد أحمد (حسين الزناتي).

11- شريف محمد سمير محمد شلقامي (شريف سمير).



وتستمر اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تلقي طلبات الترشح من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، حتى يوم الخميس المقبل 13 فبراير تستمر في تلقي طلبات الترشح حتي الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وتبدأ اللجنة في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام -في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.