تراجع التضخم في لاتفيا إلى 3% خلال الشهر الماضي

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تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في لاتفيا الشهر الماضي بنسبة طفيفة عن الشهر السابق عليه، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء اللاتفي اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يناير بنسبة 3% سنويا مقابل 3ر3% خلال ديسمبر، والذي كان أعلى مستوى له منذ 15 شهرا.

وبلغ معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية خلال الشهر الماضي 6ر4% مقابل 5ر1% سنويا خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه تراجعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي.

وبلغ معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي 6ر0%.