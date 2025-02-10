تفاصيل العثور على جثة شاب بجوار جمل بمنطقة الصف

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توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة شخص بجانب جمل نافق أعلى الطريق بمنطقة الصف، إلى حدوث الوفاة بسبب حادث دهس.

وبينت التحريات أنه خلال سير الشخص المتوفي بالجمل اصطدمت به سيارة مسرعة، مما تسبب في مصرع الشخص ونفوق الجمل في الحال، كما عثر على كيس يحتوي به مخدر الهيروين بحوزة المتوفي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.