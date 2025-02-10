«تضامنا مع محنة مغربية» بن شرقي يختار رقم قميصه مع الأهلي

اختار المهاجم المغربي، أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي القميص الذي سيرتديه مع الفريق.

وكشفت قناة الأهلي مساء اليوم الإثنين أن بن شرقي اختار ارتداء القميص رقم 34 تضامنا مع محنة مواطنه المغربي عبد الحق آيت نوري، لاعب أياكس أمستردام الهولندي السابق.

وتعرض عبد الحق آيت نوري لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه الودية ضد فيردر بريمن الألماني في يوليو 2017، أثرت على وظائف المخ، وأدخلته في غيبوبة استمرت ما يقرب من ثلاثة أعوام، وأنهت مسيرته مع كرة القدم.

وانضم أشرف بن شرقي لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بصفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق، الريان القطري.

ووقع بن شرقي عقدا مع الأهلي مدته موسمين ونصف، ينتهي في صيف 2027، ويتعافى حاليا من إصابة عضلية تمهيدا لتجهيزه للمشاركة في التدريبات والمباريات.