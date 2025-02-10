إجراءات حاسمة للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين في المنيا

- المحافظ يُمهل السائقين شهرين للجادين في عملية إحلال السيارات «البيك آب»

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، منح مهلة تنتهي في أبريل القادم، للجادين من السائقين وأصحاب سيارات "البيك أب"، لإنهاء توفيق أوضاعهم، إما من خلال تعديل نشاطهم وفق الترخيص المخصص لنقل البضائع أو التوجه نحو منظومة بديلة للنقل تعتمد على الميكروباصات؛ وذلك ضمن إجراءات حاسمة لمواجهة الارتفاع المستمر في معدلات الحوادث والإصابات، والوفيات الناتجة عن استخدام سيارات ربع النقل (البيك أب) في نقل الركاب سواء على الطرق السريعة أو الصحراوية.

وأشار المحافظ، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن هناك حزمة من التيسيرات، رحب بها السائقون وأصحاب السيارات ربع النقل، خاصة أن منظومة الاستبدال توفر الوقود وتحسن ظروف النقل، حيث تم توقيع بروتوكولات مع البنك الزراعي لزيادة فترة أقساط التمويل، وفتح كل خطوط "السرفيس"، ومنح لوحات أجرة لمتقدمي المنظومة دون دفع أي رسوم للمحافظة، بجانب تقديم تسهيلات أخرى من إدارة المرور.

كما أعلن المحافظ، زيادة أعداد أسطول النقل البري لاستيعاب النقص في سيارات ربع النقل بالمحافظة، لحين الانتهاء من تطبيق المنظومة بشكل كامل.

فيما تأتي هذه الإجراءات للحد من المخاطر الناجمة عن استخدام مركبات غير مخصصة لهذا الغرض.