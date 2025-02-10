حماس: تصريحات ترامب حول شراء غزة عبثية

اعتبرت حركة حماس الفلسطينية اليوم الاثنين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطته “لشراء وامتلاك غزة”، بأنها “عبثية” وتعكس “جهلًا عميقًا” بالقضية الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: “نستنكر تصريحات ترامب بشأن ‘شراء وامتلاك غزة’، فهي تصريحات عبثية تعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة”.

وأضاف الرشق أن “غزة ليست عقارا يُباع ويشترى، بل هي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة”، مشددا على أن “التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات هو وصفة فشل”.

وأكد القيادي في حماس أن الشعب الفلسطيني “سيُفشل كل مخططات التهجير والترحيل”، مضيفًا أن “غزة لأهلها، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948”.

وكان ترامب قد صرح بأنه “ملتزم بشراء غزة وامتلاكها”، مشيرًا إلى أنه قد “يمنح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها”.

وأوضح ترامب أنه يخطط للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مضيفًا أنه “سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية” وسيتأكد من أن “الفلسطينيين لن يُقتلوا”.