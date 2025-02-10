رئيس الحكومة اللبنانية يستهجن موقف نتنياهو الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية في السعودية

استهجن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الاثنين، موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.

واستهجن سلام " الموقف المدان الذي صدر عن نتنياهو والذي دعا فيه إلى إقامة دولة فلسطينية على أرض السعودية. واضعاً "هذا الموقف في خانة الاعتداء المستمر على الدول العربية والتدخل بشؤونها"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وأكد سلام على " حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، على أرضه الفلسطينية، بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت".

وأبدى رئيس الحكومة اللبنانية " تأييده دعوة مصر إلى عقد قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه هذا المخطط الخطير الذي يستهدف فلسطين دولة وشعباً والدول العربية الأخرى".

وأعرب عن أمله " بالخروج بموقف عربي موحد لوضع حدّ لمشاريع التدمير والتهجير".

وكان نتنياهو رد على سؤال في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة الماضي حول مطالب السعودية بإقامة دولة فلسطينية بالقول: "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في السعودية؛ لديهم الكثير من الأراضي هناك".