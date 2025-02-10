أصدرت محكمة تونسية عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات ضد سجين متطرف لإضرامه النار في غرفة إيقافه بسجن المرناقية بالعاصمة.

ووفق المعلومات التي نشرت اليوم الاثنين بوسائل الإعلام المحلية، أضرم السجين زياد الغريبي المتورط في قضايا إرهابية، النيران في أغطية داخل زنزانته ما تسبب إشعال الغرفة.

وتعود الحادثة إلى بداية العام 2024.

والغريبي متورط في نحر ضابط أمني حتى الموت في العام 2019 في ساحة باردو قبالة مقر البرلمان. كما أصاب رجل أمن ثاني بطعنة في نفس الحادثة.

وفي مايو 2023 أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الارهاب ضده حكما بالإعدام لقتله رجل أمن وحكما آخر بالسجن مدى الحياة لمحاولة قتل رجل الأمن الثاني، بالسجن مدة عشر سنوات بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.