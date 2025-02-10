محافظ القليوبية يستقبل محافظي مطروح والقاهرة والجيزة للمشاركة في افتتاح معرض كنوز مطروح

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللواء خالد شُعيب محافظ مطروح، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والدكتور محمود عيد نائب محافظ الغربية، والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة مطروح والقليوبية، والدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالقليوبية.

وفي مُستهل الزيارة رحب محافظ القليوبية بالمحافظين، مُعربا عن بالغ سعادته بتواجدهم على أرض المحافظة والمُشاركة في فعاليات هذا الحدث الهام الذي يهدُف إلى إبراز المُنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المحافظات ودعم الحرف والصناعات المحلية.

تأتي هذه الزيارة للمُشاركة في افتتاح النسخة الأولى لمعرض كنوز مطروح للترويج للتراث والمُنتجات البيئية، فيما تأتي إقامة هذا المعرض في إطار جهود محافظة مطروح للترويج لمقوماتها السياحية والاستثمارية، ودعم الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية، بما يسهُم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.