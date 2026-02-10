محافظ قنا يتفقد معرض أهلا رمضان بنجع حمادي لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سير العمل بمعرض أهلا رمضان المقام بمدينة نجع حمادي بشارع 15 مايو داخل حديقة الزهور، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

ويقام المعرض بالتعاون بين مديرية التموين بمحافظة قنا، والغرفة التجارية، في إطار خطة متكاملة تستهدف توسيع نطاق المعارض والمنافذ السلعية بمختلف مراكز المحافظة، بما يحقق استقرار الأسعار ويعزز توافر السلع الأساسية للمواطنين طوال الشهر الكريم.

وتفقد محافظ قنا أقسام المعرض المختلفة، التي تضم 15 باكية مجهزة بالكامل، بمشاركة 10 من كبار التجار والموردين، حيث يشمل المعرض جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية، إلى جانب اللحوم الطازجة والمجمدة، وذلك بخصومات مميزة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق.

وشدد محافظ قنا، على أهمية تكثيف الرقابة التموينية، وضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.