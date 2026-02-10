رعية القديسة تيريزيا بالإسكندرية تحيي عيد «أبي الطائفة المارونية» مارمارون

في أجواء مفعمة بالإيمان والفرح، احتفلت رعية القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونية بالإسكندرية بعيد القديس مارون، ناسك القرن الرابع ومؤسس الروحانية المارونية، وذلك تحت رعاية المطران جورج شيحان، مطران أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي لشمال إفريقيا.

وترأس الخدمة الإلهية الخوري شربل المعوشي، وعاونه الخوري فريد مرهج، بحضور حشد من أبناء الرعية الذين توافدوا لإحياء ذكرى “أبي الطائفة”.

وركزت العظة على نهج القديس مارون الذي تخلى عن ضجيج العالم، ليعيش حياة التقشف والصلاة في العراء، محولًا القفر إلى واحة من القداسة والشفاء.

وشهد الاحتفال تناغمًا لافتًا بين مختلف لجان وجمعيات الكنيسة، حيث أبدعت جوقة الكنيسة بألحانها المارونية الأصيلة، وبرزت جهود سيدات وشباب الكنيسة في التنظيم والخدمة بروح المحبة، فيما قدّم كشافة الإسكندرية وخدّام المذبح نموذجًا مشرفًا للالتزام والانضباط الكنسي.

ويُذكر أن القديس مارون عاش في القرن الرابع في منطقة “قورش” شمالي سوريا، واشتهر بقوة شفاعته ومواهب الشفاء، وكان مصدر إلهام لتأسيس الكنيسة المارونية، التي ما زالت تُعد منارة للإيمان والشهادة المسيحية حتى اليوم.

واختُتم الاحتفال بتبادل التهاني بين أبناء الرعية، مجددين العهد بأن يظل القديس مارون جامعًا لشملهم في المحبة والوحدة.