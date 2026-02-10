هيومن رايتس ووتش: المجلس العسكري في مالي يعتقل صحفيا بارزا لانتقاده القائد العسكري في النيجر

اعتقلت السلطات المالية صحفيا بارزا لانتقاده زعيم النيجر المجاورة، حسبما قالت منظمة حقوقية اليوم الاثنين، في وقت يقيد فيه النظام العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حرية التعبير بشكل متزايد خلال الأزمة الأمنية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن الشرطة اعتقلت يوسف سيسوكو، رئيس تحرير صحيفة "لا لتيرانس" الأسبوعية، في منزله في باماكو، عاصمة مالي، في 5 فبراير الجاري.



وقال البيان إن " الشرطة أقتادت سيسوكو للمثول أمام المدعي العام لوحدة جرائم إلكترونية، الذي اتهمه بنشر معلومات كاذبة وإهانة رئيس دولة أجنبية، من بين جرائم أخرى، وأمرت باحتجازه احتياطيا".

وجاء الاعتقال بعد نشر مقال في الصحيفة في 2 فبراير يشكك في اتهامات من جانب حاكم النيجر العسكري الجنرال عبد الرحمن تشاني لرؤساء فرنسا وبنين وكوت ديفوار بدعم الجماعات المتطرفة التي هاجمت مطار في العاصمة نيامي الشهر الماضي.