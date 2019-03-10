مواطنو كوريا الشمالية ينتخبون برلمانا جديدا

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صوت الكوريون الشماليون اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد، وذلك للمرة الثانية تحت حكم الزعيم كيم جونج أون، على الرغم من أن العملية مجرد إجراء شكلي، حيث لا يتم السماح بأي منافسة حقيقية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه باستثناء المواطنين المقيمين في الخارج والصيادين في البحر، أدلى جميع الناخبين المسلجين بأصواتهم حتى الساعة السادسة مساء (0900 بتوقيت جرينتش).

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم إن الناخبين أدلوا بأصواتهم لصالح مرشح وحيد لعضوية "مجلس الشعب الأعلى" (البرلمان) في كل دائرة انتخابية .

وأدلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بصوته في الانتخابات البرلمانية في مركز اقتراع بجامعة "كيم شايك" للتكنولوجيا في العاصمة بيونج يانج.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الكورية الشمالية "كيه.سي.إن.إيه" إن كيم وصل إلى مركز الاقتراع الساعة الحادية عشرة صباحا، وصوت لصالح هونج سو-هون، رئيس الجامعة الذي رشح نفسه في الانتخابات البرلمانية.

وأضافت الوكالة أن "كيم تحدث عن هونج بشكل حماسي مطالبا إياه بالعمل بشكل جيد حتى تفي الجامعة بمسؤولياتها والتزاماتها".

وتجرى انتخابات "مجلس الشعب الأعلى" كل 5 سنوات.

وجرت أول انتخابات في عهد كيم في التاسع من مارس عام 2014.

ويتم انتخاب 687 مشرعا لفترة خمس سنوات ومن المتوقع إعلان النتائج خلال يومين.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية "كيه.سي.إن.إيه" إلى أن 92 بالمئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة الثالثة مساء (بالتوقيت المحلي).

وذكرت صحيفة "رودونج سينمون " الرسمية الكورية الشمالية فى مقال افتتاحى أن الناخبين مدعوون لأن يظهروا ولاءهم للحزب وزعيمهم كيم بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم .

وبحسب "يونهاب"، تسعى كوريا الشمالية للتضامن الشعبي خلف زعيم البلاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ظروفا صعبة تتمثل في إطالة أمد العقوبات المفروضة عليها بعد انتهاء القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي عقدت في هانوي عاصمة فيتنام مؤخرا، بدون التوصل إلى اتفاق يذكر.