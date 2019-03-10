برلماني أوروبي بارز يناشد بريطانيا الإسراع في اتخاذ قرارات بشأن «بريكست»

قبل نحو 3 أسابيع من الخروج المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ناشد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي لندن بالإسراع في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

وقال الألماني مانفريد فيبر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "الوقت يمر، ويتعين على الأوساط السياسية البريطانية إصدار توضيح سريع تماما في الوقت الحالي بشأن ما تريده حقا، الأفضل أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة".

وأضاف أنه يجب أن يتم الخروج كما هو مقرر في 29 مارس الجاري، وقال إن التأجيل إلى شهر مايو أو يونيو القادمين ليس واردا إلا "لأسباب فنية"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وناشد فيبر، الذيي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنهاء "نهجها المتعرج"، وقال: "يتعين على الساسة البريطانيين، وأعني بذلك بصفة خاصة جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني، تأجيل اعتباراتهم المهنية والحزبية الخاصة ومراعاة مصالح البلاد مجددا".

وأشار السياسي الألماني البارز إلى أنه أمر مأساوي أن يتم رؤية الطريقة التي تحدد بها سياسة حزب مستقبل دولة في مثل هذا الوقت الحاسم.

وأكد فيبر وهو مرشح حزب الشعب الأوروبي لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، أن البرلمان لن يصدر "شيكا على بياض" لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد، وقال: "سوف نفحص كل قاعدة جديدة بدقة متناهية ونرى إذا ما كانت في صالح مواطني دول الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة مستقبلا، والبالغ عددهم 440 مليون مواطنا".

تجدر الإشارة إلى أن ماي تعتزم التصويت على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجددا بعد غد الثلاثاء.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية أعلنت أنه حال رفض اتفاق الخروج مرة أخرى، ستسمح ماي بالتصويت يوم الأربعاء على ما إذا كانت البلاد يجب أن تخرج من التكتل في 29 مارس بدون اتفاق. وإذا ما رفض ذلك أيضا، سيصوت النواب يوم الخميس على ما إذا كان يجب تأجيل "بريكست".