مومباي تشهد اليوم مراسم زفاف ابن أغنى أسرة في الهند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توافد اليوم السبت إلى مومباي أكبر نجوم الأفلام الهندية جنبا إلى جنب مع كبار رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات من جميع أنحاء العالم لحضور مراسم زفاف أكاش إمباني،سليل أغنى أسرة هندية.

وتشهد مدينة مومباي الهندية مساء اليوم السبت حفل زفاف أكاش إمباني، ابن أغنى أسرة في الهند وشلوكا مهتا، صديقة طفولته، وتستمر احتفالات الزفاف، التي تتسم بالبذخ عدة أيام.

وأكاش /27 عاما/ هو نجل موكيش أمباني، أحد أقطاب المال والأعمال في الهند، الذي قُدرت ثروته بـ50 مليار دولار، طبقا لقائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2019.

وهو رئيس مجموعة "ريليانس انداستريز" للنفط والاتصالات.

وشلوكا /28 عاما/ هي ابنة راسل مهتا المدير الإداري لشركة "روسي بلو" التي تم تصنيفها كواحدة من أكبر شركات الماس في الهند.

كان أكاش وشلوكا مهتا يدرسان معا بنفس المدرسة، طبقا لمصدر مقرب من الأسرتين.

والاثنان يتوليان منصبين في شركتي أسرتيهما.

وتُقام مراسم الزفاف في مركز "جيو وورلد" في مجمع "باندرا-كورلا" في مومباي مساء اليوم السبت.

ومن بين المدعوين رئيس شركة جوجل سوندار بيتشاي، والأمين العالم السابق للأمم لمتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والذي يحضرون بصحبة زوجاتهم.

ومن بين مشاهير بوليود شاه روخان وبريانكا كابور وأميتاب تشان وأيشوريا راي وعمير خان. وسوف يشاهد العديد منهم وهم يرقصون في موكب الزفاف في مكان الحفل.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن نائب رئيس شركة سامسونج جاي يي لي وعضو المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح والرئيس السابق لمجموعة تاتا الهندية راتان تاتا على قائمة المدعوين.