وزير الخارجية البريطاني يحذر من تداعيات الإخفاق في إتمام «بريكست»

حذر وزير الخارجية البريطاني ، جيرمي هانت ، من أن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن تخسر بريطانيا "بريكست " خلال الأسابيع المقبلة، وذلك فيما يستعد نواب مجلس العموم لتصويت حاسم جديد بعد غد الثلاثاء على اتفاق "بريكست " الذي تطرحه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ووجه هانت تحذيرات، في تصريحات بثتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم ممن يفكرون في التصويت بالرفض مرة أخرى على اتفاق ماي ، من أن تداعيات الإخفاق في إتمام "بريكست " ستكون مدمرة على الحزب.

وفيما تستمر المفاوضات على "بريكست" في (بروكسل ) حتى اللحظات الأخيرة قبيل التصويت، ألمح هانت إلى أن التأجيل سيكون ضروريا بصرف النظر عن نتيجة تصويت الثلاثاء.

وقال إن أمام بريطانيا فرصة الآن للمغادرة في التاسع والعشرين من مارس الجاري ، أو بعدها بفترة قصيرة مؤكدا أنه من المهم لبريطانيا استغلال الفرصة لأن الرياح تجري الآن لصالح من يحاولون إيقاف "بريكست"- في إشارة إلى مؤيدي إجراء استفتاء ثان حول "بريكست".

وخاطب " دعاة بريكست " محذرا إياهم من أنه إن لم يسر التصويت على ما يرام فقد ينتهي الحال بالبلاد في اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي حتى بعد "بريكست" ، الأمر الذي يدعو إليه حزب العمال - المعارض - بزعامة جيرمي كوربن.

وقال إن من يريد إيقاف "بريكست " لا يحتاج سوى لثلاثة أمور هي: إحباط الاتفاق، وتأجيل الموعد المقرر للخروج ، وإجراء استفتاء ثان .