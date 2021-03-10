شريف صبحي: مسلسل ولاد ناس يناقش مشاكل تتعلق بالآباء والأبناء

كشف الفنان شريف صبحي، عن تفاصيل مشاركته بأحداث مسلسل "ولاد ناس"، المقرر عرضه الموسم الرمضاني المقبل، حيث يجسد شخصية "صفوت" وهي شخصية جديدة تختلف عما قدمه في مسلسل أبو العروسة، موضحًا أن المسلسل الجديد يٌسلط الضوء على مشكلة كبيرة تتعلق بالأباء والأبناء ويدق ناقوس الخطر حولهم.

وقال صبحي، في تصريحات صحفية، إن للمسلسل رسالة قوية ومؤثرة حيث يناقش كيفية تكوين العلاقة الصحيحة بين الآباء وأبنائهم، وذلك لأن الأبناء يحتاجون إلى أباءهم في حياتهم بشكل كبير، والأباء مسؤولة بشكل أكبر عن شخصية أبنائهم في المستقبل.

وأضاف أنه لم يفكر في الدور أو مساحته، قائلًا "عندما حدثني الأستاذ هاني كمال والأستاذ إبراهيم حمودة وقالوا أنت معنا في المسلسل لم أفكر أبدًا ووافقت على الفور، وذلك لأنني عملت معهم من قبل في مسلسل أبو العروسة وأعلم حرصهم على العمل، وعلى ضرورة إخراج الأفضل دائما للمشاهدين".

ويشارك في بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين، منهم صبرى فواز، وأحمد وفيق، ورانيا فريد شوقي، ووفاء صادق، وإيهاب فهمي، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ومحمد سليمان وآخرين.