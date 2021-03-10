كوريا الجنوبية: تسجيل 15 حالة وفاة بعد تلقي لقاح كورونا

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أنها تلقت خلال يوم أمس الثلاثاء، 935 تقريرًا عن ردود الفعل السلبية بعد التطعيم بلقاح فيروس كورونا «كوفيد-19»، ما رفع إجمالي عدد تلك التقارير إلى 5,786 تقريرًا.

ونقلًا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، مساء الأربعاء، يمثل هذا الرقم 1.29% من إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا البالغ 446,941 شخصًا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بعد تلقي اللقاح في البلاد إلى 15 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بالأمس.

وكانت السلطات الصحية قد خلصت يوم 7 مارس مبدئيًّا إلى عدم وجود علاقة سببية بين لقاحات كوفيد-19 وبين وفاة 8 أشخاص لقوا حتفهم بعد تلقيهم اللقاح.

ومن بين إجمالي عدد حالات ردود الفعل السلبية، تشكل الحالات المرتبطة بلقاح أسترازينيكا 99.5% لتصل إلى 5,755 حالة، بينما تمثل الحالات المرتبطة بلقاح فايزر 0.5% لتبلغ 31 حالة.

ويبدو أن هذا الفارق الكبير يرجع إلى أن عدد متلقي لقاح أسترازينيكا (438,890 شخصًا) أكثر بكثير من عدد متلقي لقاح فايزر (8,051 شخصًا).

وتمثل حالات التفاعلات العكسية الشائعة الخفيفة للقاحات، مثل الصداع والحمى والشعور بالغثيان والقيء، 98.8% من إجمالي عدد حالات ردود الفعل السلبية لتصل إلى 5,717 حالة.

وبلغ عدد الحالات المشتبه في كونها حساسية مفرطة 50 حالة، بما فيها حالة واحدة تعرضت للصدمة التأقية.