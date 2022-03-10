 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شركة صباغة بمدينة العاشر من رمضان - بوابة الشروق
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10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شركة صباغة بمدينة العاشر من رمضان

أرشيفية
أرشيفية
فاطمة علي
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 10:29 ص | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 10:29 ص

دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل بعدد 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بشركة صباغة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأسفر الحريق عن إصابة 4 عمال بحالات اختناق.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحريق لإخماده وتحسبا لوقوع إصابات، وتبين من الفحص نشوب حريق بشركة صباغة مكونة من 4 طوابق ونشب الحريق بالطابق الثالث، وجارٍ التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده لباقي أنحاء الشركة.

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