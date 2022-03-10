سلوفاكيا توافق على تمركز قوات تابعة لحلف الناتو على أراضيها

وافق مجلس الوزراء السلوفاكي، على تمركز قوات تابعة لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، على أراضيها.

وذكرت صحيفة "سلوفاك سبيكتيتور" السلوفاكية، أن هذه الموافقة تعني أن ألفين و100 جندي من الدول الأعضاء في الناتو، وهي التشيك وبولندا وسلوفينيا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة، يجب أن يصلوا إلى سلوفاكيا، وسيحضرون معهم تكنولوجيا دفاعية، بما في ذلك نظام صواريخ باتريوت للحماية الجوية ورادارات "سنتينل".

غير أن مسألة تمركز قوات الناتو لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان السلوفاكي، وفي حال تمرير الاقتراح، قد يبدأ وصول الدفعة الأولى من الجنود إلى سلوفاكيا من الأسبوع المقبل.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد: "إنها أكبر خطوة للدفاع عن سلوفاكيا منذ استقلال البلاد، وأنه لا يتوقع أي مشاكل في البرلمان".

وفي الوقت نفسه، وافق مجلس الوزراء السلوفاكي أيضا على إرسال المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 10 ملايين يورو، غير أن ياروسلاف ناد لم يحدد محتوى هذه المساعدات.