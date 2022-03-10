الرئيس الموريتاني يدشن مشاريع للطاقة الكهربائية بتمويل عربي وهندي

أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الأربعاء في نواكشوط إشارة انطلاقة مشاريع للطاقة الكهربائية، مما سيشكل نقلة نوعية في مجال تعزيز الشبكة الكهربائية الموريتانية حسب وزارة الطاقة الموريتانية.

ودشن الرئيس الغزواني خطا كهربائيا عالي الجهد 225 كيلوفلت، يربط بين المحطة الكهربائية المزدوجة بنواكشوط ومركز شبكة منظمة استثمار نهر السنغال بنواكشوط الجنوبية على مسافة 21 كلم.

وكلف 8ر5 مليون دولار أمريكي بتمويل من الدولة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية.

كما دشن خطا عالي الجهد مائتان وخمسة وعشرون كيلو فلت يربط المحطة المزدوجة في نواكشوط و مدينة نواذيبو على مسافة 470 كلم.

وسيعزز هذا من تأمين إمداد مدينة نواذيبو والمنطقة الحرة والصناعات الكبرى الواقعة شمال البلاد، بالطاقة الكهربائية وتنمية النشاط الاقتصادي وتحسين نسبة النفاذ إلى الكهرباء وتثمين الموارد الوطنية لا سيما الغازية والطاقات الشمسية والهوائية و تطوير مبادلات الطاقة الكهربائية مع دول الجوار كما سيمكن من ربط المحطة الهوائية 100 ميغاوات في مدينة اب الانوار بالشبكة الكهربائية الوطنية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا الخط 47ر8 مليار أوقية بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و بنك أكزيم الهندي.