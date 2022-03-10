وزير الخارجية الأوكراني: مستعدون لإجراء جولة مباحثات أخرى مع روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في أنطاليا، يستهدف التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، موضحًا أن وزيري الخارجية مفوضان من البرلمان والقادة بلادهما؛ للتفاوض حول السلام والأمن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه مستعد لعقد جولة أخرى من المباحثات مع نظيره الروسي والاستمرار في الالتزام الدبلوماسي، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإيقاف معاناة المدنيين، وتحرير أراضي بلاده من القوات الروسية.

وانطلق الاجتماع بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، صباح اليوم الخميس، بمشاركة نظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بعد أن أجرى تشاوش أوغلو، في وقت سابق اليوم، لقاء منفصلا مع كل من كوليبا ولافروف.

وهذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.

وصرحت هيئة الأركان الأوكرانية، بمقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، منذ إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية الخاصة في كييف، موضحة أن خسائر الروس تضمنت 335 دبابة، و1105 مركبات قتالية، و29 سلاحًا مضادًا للطائرات، و81 طائرة هليكوبتر.