صحة قنا: تقديم الخدمة الطبية لـ884 مواطنا خلال قافلة مجانية بقوص

أنهت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بقنا، أعمال القافلة الطبية المجانية والتي أقيمت بقرية حجازة التابعة لمركز قوص وذلك على مدار اليومين السابقين.

وأوضح الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن القافلة الطبية نجحت في يومها الأول في تقديم الخدمة الطبية الطبية لأكثر من 400 مواطن واستكملت جهودها لليوم الثاني في تقديم الخدمة الطبية لتستكمل 884 مواطنا خلال اليومين.

وأضاف وكيل صحة قنا، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية الهامة، شملت الأمراض الباطنة، الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، العظام، تنظيم الأسرة، مشيرا إلى تقديم القافلة للعديد من الخدمات الطبية المعاونة كمعمل الدم ، ومعمل الطفيليات، الموجات الصوتية، بالإضافة إلى صيدلية متكاملة لصرف الأدوية بالمجان للمترددين على القافلة.

واستمرت فعاليات القافلة إلى تقديم ندوات توعية وتثقيف صحي حول المبادرات الرئاسية التي تقدمها الوزارة للمواطنين ودعمها لمجابهة جائحة كورونا وأهمية تنظيم الأسرة وضرورة المتابعة للسيدات الحوامل.