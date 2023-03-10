 وزيرة أوكرانية تحث على تمديد تعليق التعريفة الجمركية في التجارة مع الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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وزيرة أوكرانية تحث على تمديد تعليق التعريفة الجمركية في التجارة مع الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 7:34 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 7:34 م

حثت وزيرة التجارة الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، اليوم الجمعة، على تمديد تعليق التعريفة الجمركية في التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن المزايا التجارية هي "طريقة واضحة" لكيفية تقديم الدعم لأوكرانيا، في حين أكدت أهمية توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا.

أدلت سفيريدينكو بتصريحاتها خلال حضورها اجتماع وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي المنعقد في ستوكهولم.

وقالت إن تدابير التعريفة الجمركية بالتوازي مع جهود الاتحاد الأوروبي تساعد على تدفق الصادرات من أوكرانيا، في حين أغلقت روسيا موانئ البلاد على البحر الأسود العام الماضي "الأمر الذي ساعد على إنقاذ الاقتصاد الأوكراني في أحلك الأوقات".

ويجري سريان مفعول إعفاءات التعريفات الجمركية الحالية حتى يونيو 2023، ويتعين أن يحظى تمديدها بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وأعرب وزير التجارة السويدي يوهان فورسيل، عن تفاؤله بالموافقة على تدابير التعريفات الجمركية في الأشهر المقبلة.

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