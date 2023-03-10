الاتحاد يهزم الزمالك بدوري سوبر السلة

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حقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 75–72، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من المرحلة الترتيبية لبطولة دوري السوبر لكرة السلة.

أقيمت المباراة على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك بميت عقبة، وشهدت إثارة وندية كبيرة من جانب الفريقين.

وتفوق الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 33–31، قبل أن يعود الاتحاد السكندري في الشوط الثاني وينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 65–65.

اتجه الفريقان إلى فترة إضافية مدتها 5 دقائق، وحسمها الاتحاد السكندري لصالحه لتنتهي المباراة بفوز زعيم الثغر بنتيجة 75–72.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة الخامسة والعشرين ليتصدر جدول ترتيب المرحلة الترتيبية مؤقتًا، بينما حصل الزمالك على نقطة وحيدة ويستمر في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري السوبر لكرة السلة، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي بنتيجة 3–2