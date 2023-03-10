لبنان يرحب باتفاق استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

أعلن لبنان، اليوم الجمعة، ترحيبه باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأعرب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، عن أمله أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحب الوزير بو حبيب بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم بـ"البيان الثلاثي الصيني ـ السعودي ـ الإيراني".

وقال بو حبيب "إن اتفاق كل من السعودية وإيران، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدى أقصاها شهران، ستترك أثرها إلايجابي على مجمل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة".

وأشار بوحبيب إلى أن "لبنان لطالما دفع في تاريخه وحاضره أثمان الخلافات الإقليمية، وعليه، ينعقد الأمل بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوطيد التعاون الإيجابي البناء الذي سيعود حتماً على دول المنطقة وشعوبها والعالم بالمنفعة".

ودعا إلى "الاستفادة من هذه الفرصة من أجل الخوض في حوار عربي-إيراني على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأفضل علاقات حسن الجوار، وهي النقاط التي اتفق عليها المشاركون في اجتماعات بكين الثلاثية".

وثمن الوزير بو حبيب "الجهود والمساعي الحميدة التي قامت بها عدة دول لرأب الصدع وتخفيف التوتر وعلى رأسها الجمهورية العراقية، وسلطنة عمان، وصولا الى وساطة جمهورية الصين الشعبية مؤخرا التي تكللت بهذا الاتفاق المهم".

وصدر في وقت سابق اليوم بيان ثلاثي مشترك لكل من السعودية وإيران والصين.