تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 مارس 2023.



جاءت أسعار الخضروات كالآتي:



ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 3.75 إلى 6.75 جنيه.

تراجعت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وتراجع سعر البصل جنيها ليتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

تراوحت أسعار الفاصوليا بين 19 إلى 25 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

وتراجعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتراجع سعر الخيار البلدي 50 قرش ليتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.



جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وسجل سعر الليمون البلدي ما بين 6 إلى 12 جنيها.

وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

كما ثبت سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

وسجل سعر الكانتالوب ما يتراوح من 8 إلى 16 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.