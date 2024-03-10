مؤلف مسلسل الحشاشين: نستعرض قصة حسن الحشاش وكيف تكونت طائفته

كشف الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عن تفاصيل مسلسل «الحشاشين» المقرر عرضه بموسم دراما رمضان.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «ONE» مساء السبت، إن الجمهور المصري والعربي يستحق هذه النوعية من الأعمال الضخمة، معقبا: «لا أظن أن هناك مسلسل تاريخي سابق في مثل هذا التنوع والصورة المتباينة كما سيراه الجمهور في الحشاشين».
وأشار إلى أن المسلسل يتناول طائفة «الحشاشين» التي نشأت في القرن الحادي عشر كجزء من الطائفة النزارية المنتمية للمذهب الإسماعيلي الشيعي، موضحا أنها طائفة ذات طبيعة خاصة جدًا لها أفكار باطنية.
وأضاف أن المسلسل يستعرض قصة «حسن الصباح» وكيف كون هذه الطائفة وأقنع أتباعه بفكرة شريرة جعلها تبدو في عيون الآخرين مليئة بالإيمان واستخدمها لتبرير جرائمهم، وكيف يمكن لشخص أن يقنع شخصًا آخر بالتضحية بروحه من أجل فكرة غير سليمة.
وأكد «كمال» أهمية طرح هذه الفكرة في المسلسل، لا سيما أنها تلقي بظلالها على الحاضر والمستقبل، مشددا على ضرورة استخلاص الدروس والحكم من التاريخ لتجنب تكرارها في المستقبل.
وأضاف أن تصوير المسلسل بدأ منذ العام الماضي، وكان من المفترض عرضه في رمضان الماضي، مشيرا إلى تصوير المسلسل في مالطا وكازاخستان، وهما أقرب الأماكن لأحداث سير القصة.
وأوضح أن المسلسل يدور حول أكثر من مملكة وخلافة في توقيت واحد، من تركيا إلى إيران ومصر والعراق، وفي مساحة شاسعة متباينة بآلاف المذاهب والطوائف في حلقة متشابكة ومعقدة للغاية.