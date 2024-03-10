مؤلف مسلسل الحشاشين: نستعرض قصة حسن الحشاش وكيف تكونت طائفته

كشف الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عن تفاصيل مسلسل «الحشاشين» المقرر عرضه بموسم دراما ‏رمضان‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «ONE‎» مساء ‏السبت، إن الجمهور المصري والعربي يستحق هذه النوعية من الأعمال الضخمة، معقبا: «لا أظن أن هناك مسلسل ‏تاريخي سابق في مثل هذا التنوع والصورة المتباينة كما سيراه الجمهور في الحشاشين».‏

وأشار إلى أن المسلسل يتناول طائفة «الحشاشين» التي نشأت في القرن الحادي عشر كجزء من الطائفة النزارية ‏المنتمية للمذهب الإسماعيلي الشيعي، موضحا أنها طائفة ذات طبيعة خاصة جدًا لها أفكار باطنية‎.‎

وأضاف أن المسلسل يستعرض قصة «حسن الصباح» وكيف كون هذه الطائفة وأقنع أتباعه بفكرة شريرة جعلها ‏تبدو في عيون الآخرين مليئة بالإيمان واستخدمها لتبرير جرائمهم، وكيف يمكن لشخص أن يقنع شخصًا آخر ‏بالتضحية بروحه من أجل فكرة غير سليمة‎.‎‏ ‏

وأكد «كمال» أهمية طرح هذه الفكرة في المسلسل، لا سيما أنها تلقي بظلالها على الحاضر والمستقبل، مشددا على ‏ضرورة استخلاص الدروس والحكم من التاريخ لتجنب تكرارها في المستقبل‎.‎‏ ‏

وأضاف أن تصوير المسلسل بدأ منذ العام الماضي، وكان من المفترض عرضه في رمضان الماضي، مشيرا إلى ‏تصوير المسلسل في مالطا وكازاخستان، وهما أقرب الأماكن لأحداث سير القصة‎.‎

وأوضح أن المسلسل يدور حول أكثر من مملكة وخلافة في توقيت واحد، من تركيا إلى إيران ومصر والعراق، وفي ‏مساحة شاسعة متباينة بآلاف المذاهب والطوائف في حلقة متشابكة ومعقدة للغاية‎.