اتفاق الرئاسي والنواب ومجلس الدولة في ليبيا على حل النقاط الخلافية

اتفق رؤساء مجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا، على حل النقاط الخلافية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الأحد جامعة الدول العربية حول الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة وضم رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في القاهرة بدعوة من أمين عام الجامعة.

وأكد البيان سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، وتشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

كما أكد البيان وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.

بحسب البيان، اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

وثمن الحاضرون دور جامعة الدول العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا.

كان الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أحمد أبوالغيط، قد دعا إلى عقد هذه الجلسة، أمس السبت، بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

يشار إلى أن ليبيا تديرها حكومتان، حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في غرب ليبيا وتسيطر على العاصمة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وحكومة أخرى في شرق ليبيا برئاسة اسامة حماد، انبثقت عن مجلس النواب في فبراير 2023.

كما تم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر2021، لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.