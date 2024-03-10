بايدن: نتنياهو يلحق الضرر بإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يلحق الضرر باسرائيل بعدم بذل المزيد من الجهد لتجنب مقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة، في ظل اتساع هوة الخلاف بين الزعيمين.

وقال بايدن مساء السبت في مقابلة مع جوناثان كيبهارت من قناة "إم إس إن بي سي" إنه يعتقد أن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته للحرب في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه لحق إسرائيل في ملاحقة حماس بعد هجوم 7 أكتوبر، لكنه قال إن نتنياهو "يجب أن يولي المزيد من الاهتمام بالأرواح البريئة التي تفقد نتيجة للإجراءات المتخذة".

وقال بايدن عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة: “إنه يتعارض مع ما تمثله إسرائيل. وأعتقد أنه خطأ كبير"، مضيفا أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح في غزة، التي يعيش بها أكثر من 3ر1 مليون فلسطيني، هو “خط أحمر” بالنسبة له، لكنه قال إنه لن يتوقف عن تزويد اسرائيل بالأسلحة مثل صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية التي تحمي المدنيين الإسرائيليين من الهجمات الصاروخية في المنطقة.

وأضاف بايدن إنه على استعداد لعرض موقفه مباشرة على الكنيست الإسرائيلي، بما في ذلك القيام برحلة أخرى إلى إسرائيل.