السيطرة علي حريق بمنزل في الفيوم وإصابة 6 أشخاص

أصيب 6 أشخاص إثر اندلاع حريق في منزل بقرية حلفا بمدينة إطسا بالفيوم، وتم السيطرة على الحريق ،ونقل المصابين إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الحماية المدنية بالفيوم يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية حلفا التابعة لمركز إطسا بالفيوم.

انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق بمنزل مكون من طابق، أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.