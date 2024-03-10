لندن: أوكرانيا قامت بتسريع بناء مواقعها الدفاعية في العديد من مناطق خط المواجهة

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه من شبه المؤكد أن أوكرانيا قامت بتسريع بناء مواقعها الدفاعية في العديد من مناطق خط المواجهة.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن أعمال البناء شملت إقامة كتل لـ "أنياب التنين" الدفاعية والخنادق المضادة للدبابات، بالاضافة إلى خنادق للمشاة وحقول ألغام ومواقع دفاعية محصنة.

جدير بالذكر أن "أنياب التنين" هي واحدة من الخطط والتكتيكات العسكرية الدفاعية، التي تتمثل في بناء كتل متوسطة الضخامة من الاسمنت المسلح على الأرض على شكل هرمي، لمنع المدرعات والآليات العسكرية الثقيلة المعادية من التقدم أكثر.

ومن المحتمل جدا أن يؤدي توسيع الخطوط الدفاعية إلى تقليل قدرة روسيا على التقدم أو استغلال المكاسب التكتيكية كجزء من عملياتها الهجومية الحالية، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم أن إقامة مواقع دفاعية رئيسية هو دليل على الطابع الاستنزافي للصراع، ويعني أنه من المرجح أن تكون أي محاولة للقيام بعمليات اختراق، مصحوبة بتكبد خسائر كبيرة.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.