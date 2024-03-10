انعقاد الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الدورة الثالثة من منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والمقرر عقدها بمدينة الدوحة في 30 أبريل.

وترأس الاجتماع السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية (الدولة المضيفة).

وترأس وفد الأمانة العامة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وتم خلال الاجتماع اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالدورة الثالثة للمنتدى ومناقشة إعلان الدوحة المقرر اعتماده خلال هذه الدورة.

وأعرب الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية السفير د. خالد منزلاوي أن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، الذي تم إطلاقه عام 2014 استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين ووزراء خارجية دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان وأمين عام جامعة الدول العربية في نفس العام، يهدف بالأساس الى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها، مشيراً إلى التقدم المُحرز التي حققته الدورتين السابقتين على هذا المسار.

وقد ثمن المندوبون خلال الاجتماع الجهود المبذولة من جانب قطر والأمانة العامة في سبيل تكليل أعمال المنتدى بالنجاح، متطلعين إلى دفع التعاون المشترك إلى آفاق أكثر رحابة في المستقبل بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين.