أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك محمد حسـين، اعتداء مجموعة من المستوطنين على مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وقال المفتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، إنَّ سلطات الاحتلال توفر الحماية لهؤلاء المتطرفين بهدف طمس معالم المقبرة، والاستيلاء عليها، والسماح لهم بأداء طقوسهم التلمودية فيها، وأنها تعمل على إنشاء تلفريك يهدد المقبرة بالتهويد، ما يمثل اعتداء على كرامة الأموات بعد العدوان على كرامة الأحياء وحياتهم ودمائهم وحريتهم.

وأضاف أنَّ هذه الممارسات تتعارض مع الشرائع السماوية والأعراف الدولية، وأكد أن هذه المقبرة هي ملك للمسلمين وحدهم، وهي تحوي قبور الصحابة -رضوان الله عليهم- الذين شاركوا في فتح القدس.

واشار إلى أنَّ سلطات الاحتلال تهدف من وراء ممارساتها العدوانية إلى طمس المعالم العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، في سياق العمل على تهويدها.

ودعا المفتي العام، المنظمات والهيئات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية.

وطالب بوضع حد حازم لاستهداف الأماكن الدينية الإسلامية بالعدوان والتدنيس.