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كلوب أمريكا يقتنص صدارة الدوري المكسيكي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 10:46 ص | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 10:46 ص

اقتنص كلوب أمريكا صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم مستغلا فوزه بجانب تعثر كروز أزول وباتشوكا فجر اليوم الاحد في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

وفاز كلوب أمريكا على ضيفه تيجريس أونال 2 /صفر في الوقت الذي خسر كروز أزول على ملعب سانتوس لاجونا صفر/ 3 كما خسر باتشوكا أمام ضيفه كويريتارو 1 /2 في الوقت الذي تغلب فيه ليون على مضيفه تشيفاس 2 /1.

ورفع كلوب أمريكا رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق نقطتين عن مونتيري وكروز أزول وباتشوكا.

وعلى ملعب أزتيكا حسم كلوب أمريكا فوزه على تيجريس أونال بهدفي جافايرو ديلروسون وأليخاندرو زينديجاس في الدقيقتين 28 و69.

وعلى ملعب كورونا فاز سانتوس لاجونا على ضيفه كروز أزول بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتقدم دييجو ميدينا بهدف في الدقيقة 36 ثم أضاف فرانكو فاجونديز الهدف الثاني في الدقيقة 69 لكنه تعرض للطرد في الدقيقة 81، ورغم النقص العددي سجل سانتياجو مونيوز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

وعلى ملعب ميجيل هيدالجو، تقدم كويريتارو بهدفين عن طريق فيديريكو ليرتورا وفاكوندو باتيستا في الدقيقتين السابعة و63 ثم رد سالمون روندون بهدف من ضربة جزاء لباتشوكا في الدقيقة 79.


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