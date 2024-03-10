سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة العربية السعودية، انخفاضا بنحو 8.5% خلال عام 2023 على أساس سنوي، وبتراجع يعادل 10.99 ألف ريال مقارنة مع قيمته في العام السابق (الدولار يساوي 3.75 ريال).

وبلغ نصيب الفرد في المملكة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 22ر118 ألف ريال في عام 2023، مقابل 2ر129 ألف ريال في عام 2022 وفقا للبيانات الصادرة اليوم الأحد عن الهيئة العامة للإحصاء ونشره موقع "مباشر" السعودي الإلكتروني.

ويعد نصيب الفرد في المملكة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2023م ثاني أعلى معدل في آخر 5 سنوات؛ حيث بلغ 49ر106 ألف ريال في عام 2021م، و17ر87 ألف ريال في العام 2020 و6ر104ألف ألف ريال في العام 2019.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، في عام 2023، نحو 003ر4 تريليون ريال (064ر1 تريليون دولار).

يذكر أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2022 بلغ 157ر4 تريليون ريال (109ر1تريليون دولار). وبلغت قيمة الناتج المحلي للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية في عام 2023 نحو 255ر1 تريليون ريال مقابل 902ر1 تريليون ريال، مساهمة الأنشطة غير النفطية بالناتج المحلي، وأخيرا مساهمة الأنشطة الحكومية في الناتج المحلي بمقدار 53ر628 مليار ريال.



وبلغت قيمة الضرائب على المنتجات في عام 2023 نحو 75ر217 مليار ريال، مقابل 07ر191 مليار ريال في عام 2022 لترتفع بنسبة 97ر13%.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية قد سجل انخفاضا بنسبة 7ر3% في عام 2023 على أساس سنوي، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضا بنحو 8ر0% خلال عام 2023 على أساس سنوي، وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.