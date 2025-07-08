شركة لوفتهانزا تخطط لاستئناف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من أول أغسطس

تُخطط مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران لاستئناف رحلاتها إلى تل أبيب في الأول من أغسطس المقبل.

وأكد متحدث باسم الشركة اليوم الثلاثاء المعلومات الواردة من إسرائيل، لكنه أشار إلى استمرار مراقبة الوضع الأمني ​​عن كثب.

وعلّقت مجموعة لوفتهانزا رحلاتها إلى إسرائيل مطلع مايو الماضي بعد أن سقط صاروخ أطلقه متمردون حوثيون بالقرب من مطار بن جوريون. كما علقت لوفتهانزا رحلاتها إلى وجهات أخرى في الشرق الأوسط عقب تصعيد حرب غزة والهجمات الإسرائيلية على إيران.

وبينما استأنفت لوفتهانزا بالفعل رحلاتها إلى بيروت، فإنها تعتزم استئنافها بالنسبة للعاصمة الأردنية عمان وأربيل في العراق اعتبارا من 11 يوليو الجاري.

وتنطبق الخطط بوجه عام على شركة لوفتهانزا الأساسية والشركات التابعة لها: سويس وأوستريان ويورو وينجز وإيتا وبروسلز ولوفتهانزا كارجو للشحن.

في المقابل، ستواصل مجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران - مثل تل أبيب - حتى 31 يوليو الجاري. كما ألغت شركة لوفتهانزا، الشركة الرئيسية، رحلاتها إلى طهران حتى 17 أغسطس المقبل لأسباب تشغيلية.

وقررت شركة "سويس"، التابعة للوفتهانزا، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى نهاية جدول رحلات الصيف في 25 أكتوبر. ولن تُسيِّر "سويس" رحلات لبيروت حتى 31 يوليو الجاري. كما لن تُسيِّر "يورو وينجز" رحلات إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر المقبل، وستعلق رحلاتها إلى بيروت حتى 11 يوليو الجاري.