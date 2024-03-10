مركز التميز بجامعة بورسعيد يحصل على شهادة الاعتماد الأولى بإقليم القناة وسيناء

حصل مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية بجامعة بورسعيد، على شهادة الاعتماد الدولي الأولى في إقليم القناة وسيناء، حيث سلم المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، شهادة الاعتماد الدولي طبقاً للمواصفة "ISO 17025:2017"، للأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

وحضر حفل تسلم شهادة الاعتماد، كل من الأستاذ الدكتور راوية يحيي رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور طه فراج عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتور محمد بسيوني مدير المركز، حيث افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، المركز في نوفمبر الماضي.

وأشار الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، إلى أن حصول المركز على الاعتماد الدولي للمعامل طبقاً للمواصفة الدولية "ISO 17025:2017"، يعد ذلك خطوة في غاية الأهمية لخدمة الكيانات الصناعية، حيث إن نتائج القياسات الصادرة من المركز أصبحت معتمدة دوليًا في المجالات التي تم إقرارها من قِبل المجلس الوطني للاعتماد.

من جانبها أشادت الدكتورة راوية يحيى رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، بدور المركز، حيث إنه من بداية إنشائه بالجامعة يخدم الصناعة والبحث العلمي بصورة كبيرة، فضلًا عن أنه ساهم في دعم العديد من الباحثين من طلبة الماجستير والدكتوراه في الحصول على نتائج دقيقة وإنهاء رسائلهم العلمية.

فيما أشار الدكتور محمد بسيوني مدير المركز، إلى أن أعضاء فريق المركز يتمتعون بخبرة واسعة في تنفيذ الاختبارات وترجمة النتائج، كما أنه يتم تجهيز المركز دائما بأحدث الأجهزة والمعدات.

جدير بالذكر أن المركز يعد أول مركز تميز في جامعة بورسعيد، وأول مركز تم اعتماده دولياً طبقاً للمواصفة "ISO 17025:2017"، في منطقة وجامعات القناة وسيناء.

يذكر أنه تم إنشاء المركز بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليون جنيه بدعم مشترك بين جامعة بورسعيد وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويحتوي المركز على العديد من أحدث الأجهزة والتكنولوجيات في اختبارات وتوصيف الأغشية ويقدم دوراً مهمًا في تطوير صناعة المعالجة بالأغشية في مصر، من خلال اختبار وتقييم وحدات المعالجة وتقديم الدورات التدريبية واختبار الأغشية المستخدمة، مما يعزز استدامة قطاع المياه وتوفير مصادر مياه نقية وصحية.