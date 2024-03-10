رئيس جامعة سوهاج والمحافظ يشهدان المحاكمة الصورية الثالثة بكلية الحقوق

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المحاكمة الصورية الثالثة تحت عنوان "المسئولية الجنائية الناشئة عن الجراحات الروبوتية"، والتي نظمتها كلية الحقوق، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

وحضر الفعاليات، كل من اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، واللواء الدكتور محمد فوزي نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والمستشار بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة، والدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور رابح رتيب عميد الكلية، والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، وعمداء الكليات ووكلاء الكلية، وعدد من ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية و المستشارين وأعضاء النيابة.

ورحب رئيس جامعة سوهاج، بضيوف الجامعة لحضورهم واحدة من الفعاليات المتميزة التي تنظمها كلية الحقوق للعام الثالث على التوالي، مشيدًا بطلاب الكلية وبالمستوي المتميز، والذي أظهر قدراتهم خلال تقديم المحاكمة الصورية، على التعبير والخطابة.

وشدد على أهمية هذه الفعالية والتي تهدف إلى تقديم نموذج تطبيقي للمحاكم الحقيقة؛ لتكون بمثابة تدريب عملي للطلاب لصقل خبراتهم القانونية، وتدريبهم على ممارسة الأدوار القانونية والوظيفية المختلفة بشكل احترافي، والمساعدة على إزالة الرهبة لديهم لأروقة المحاكم بعد تخرجهم واندماجهم في الحياة العملية.

من جانبه أكد الدكتور رابح رتيب، عميد كلية الحقوق، أن هذه المحاكمة تأتي استكمالاً للجانب العملي الذي يعزز الجانب النظري للعملية التعليمية، حيث تسهم في صقل العديد من المهارات القانونية لدى الطلبة، وترفع من كفاءتهم العملية التطبيقية وإعدادهم للانخراط في المهن القانونية، والتدريب على مهارات وفنون العمل القضائي.

وقدم شكره لرئيس الجامعة على دعمه لكل الفعاليات التي تنظمها الكلية، وللحضور الذين شاركوا الجامعة تلك الفاعلية المتميزة، مضيفًا أن المحاكمة شهدت منافسة قوية بين الطلاب، حيث قدموا عروضًا متميزة للمحاكمة وتم إعدادها بشكل جيد، وتمثيل كل عناصرها من متهمين، ودفاع، ونيابة ومستشارين.

فيما أشاد المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، بأداء الطلاب بالمحاكمة الصورية، واصفاً إياها بأنها نوع من الدراما القضائية من الطراز الأول، موضحًا أن الطلاب جسدوا المحاكمة التي تناولت "المسئولية الجنائية الناشئة عن الجراحات الروبوتية"،

بشكل مشرف واحترافي؛ ما يبرهن على أن الجامعة تزخر بالعديد من النماذج الشابة المتميزة والذين سيكون لهم شأن مهم في العمل القضائي بالمستقبل.

وحضر المحاكمة الصورية كل من اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وصلاح حامد أمين الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة.