صحة الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان إعلامي، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد تنفيذ إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملات مكثفة في جميع الأوقات وخلال أيام الإجازات الرسمية، والمرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وكشف وكيل الوزارة، عن عمل خريطة بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية على مستوى المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية وانعقاد غرفة الأزمات على مدار الشهر الكريم بالمديرية.

وشدد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوافر جميع المستلزمات الطبية، ومنع الإجازات الخاصة بالأطقم الطبية والتمريض، بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة.

ولفت إلى التأكد من توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة، والتأكد من جاهزية جميع الأقسام، توفير اللقاحات والأمصال والطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات.