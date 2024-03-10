 أشرف خضر: الإسماعيلي يمر بأزمة.. وقدمنا مباراة جيدة أمام المقاولون العرب - بوابة الشروق
الأحد 10 مارس 2024 1:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أشرف خضر: الإسماعيلي يمر بأزمة.. وقدمنا مباراة جيدة أمام المقاولون العرب

محمد ثابت
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 1:01 ص | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 1:01 ص

عبر أشرف خضر، نجم الإسماعيلي السابق عن رضاه بتعادل الفريق أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس فس إطار بطولة دوري نايل 2023/2024.

قال أشرف خضر في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: "الإسماعيلي يمر بأزمة وظروف صعبة، وهناك نواقص في العديد من المراكز".

وتابع: "الإسماعيلي كان يظهر بشكل أسوأ من ذلك في المواسم القليلة الماضية، والجميع يريد مشاهدة الإسماعيلي بشكل أفضل".

وأكمل: "نعمل على جمع النقاط في الفترة الحالية، والإسماعيلي سينهي الموسم في منتصف الجدول ولن نتواجد ضمن مراكز الهبوط كما حدث في العام الماضي".

وأضاف: "الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام المقاولون العرب، الذي دائمًا ما يظهر أمامنا بقوة ويتغلب علينا، والتعادل ليس طموح الفريق والمدير الفني ونسعى للظهور بشكل أفضل".

واختتم: "هناك توقف دولي قادم قد يساعدنا في تحسين مستوى الفريق وسنتواجد في منتصف الجدول بإذن الله".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك