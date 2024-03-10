مطروح: تقديم 781 خدمة طبية خلال اليوم الثالث للقافلة المقامة بمستشفى سيوة المركزي

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه جرى تقديم 781 خدمة طبية خلال اليوم الثالث لأعمال القافلة الطبية الشاملة المقامة بمستشفى سيوة المركزي، في الفترة من الخميس 7 مارس وحتى الأحد 10 مارس الجاري، ليصبح إجمالي ما قدمته القافلة من خدمات طبية لأهالي واحة سيوة خلال الثلاثة أيام 2181 خدمة طبية.



وأشار الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 298 منتفعا ومنتفعة ليصبح إجمالي الثلاثة أيام 883 حالة وصرف العلاج بالمجان، حيث سجلت عيادة الباطنة 55 حالة في اليوم الثالث من القافلة وعيادة الجراحة 28 حالة وعيادة الأطفال 81 حالة وعيادة النساء 16 حالة وعيادة المسالك 28 حالة وعيادة العظام 24 حالة وعيادة الجلدية 23 حالة وعيادة تنظيم الأسرة 17 حالة وعيادة الأسنان 16 حالات.

كما تم تقديم خدمات الفحوصات المعملية الطبية وإجراء 111 فحصا معمليا وخدمات الأشعة لـ24 منتفعا، وتم عقد ندوات تثقيفية وتقديم خدمات التثقيف الصحي لـ114 منتفعا وملء استبيان مبادرة الرئيس للكشف عن الأورام السرطانية لـ40 منتفعا.



ونوه الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية، بأنه تم تحويل 8 حالات لمستشفى سيوة المركزي لاستكمال العلاج، كما تم تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية لـ55 منتفعا.

وتم فحص 139 طالبا بعيادة شباب المراهقين ومقرها مركز شباب سيوة بمشاركة المجلس القومي للسكان ليصبح إجمالي الطلبة المستفيدين خلال الثلاثة أيام 343 طالبا، مشيرا إلى عمل استمارات فحص للطلاب لتحويلها إلى المدارس التابعين لها لاستكمال إجراءات الإحالة للتأمين الصحي بمطروح.

وتم عمل 6 ندوات توعيه على مدار اليوم عن موضوعات التغذية السليمة ومرحلة المراهقة، والتغيرات التي تحدث أثناء فترة المراهقة، التدخين والإدمان، وكيفية تجنب الأمراض المعدية.