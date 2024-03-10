قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعًا «مميزا» بعد قرارات البنك المركزي الأربعاء، مضيفا أن البنوك تواصلت مع العملاء لدعوتهم إلى العودة لفتح اعتمادات المستندية واستيراد السلع، مع التأكيد على توفير الدولار بشكل فوري.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى انتظار بعض المستوردين انخفاض سعر الدولار، بينما وافق آخرون على فتح اعتمادات مستندية جديدة، في حين أكد آخرون أنهم استوردوا بالفعل بأسعار قديمة ولا يحتاجون إلى تدبير الدولار في الوقت الحالي.
وأوضح أن البنوك تفتح اعتمادات مستندية لاستيراد جميع الخامات والمعدات وكل ما يتعلق الصناعة والتجارة، مؤكدا أن الدولار متوفر بشكل كافٍ في البنوك، لا سيما وأن «العملاء بدأوا في التخلص من الدولار وربطه بشهادات الادخار».
وأشاد بقرارات البنك المركزي التي اتخذها يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا أنها أعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وعلى صعيد أخر، لفت إلى عودة البنوك لفتح البطاقات الائتمانية ورفع حدود البطاقات «كريدت كارد» للأوضاع الطبيعية قبل الأزمة والتي شهدت استغلال بعض العملاء فجوة السعر بين السوق الرسمية والموازية بهدف الاستفادة من فرق العملة.
ولفت إلى ارتفاع معدل الاستخدام الشهري للبطاقات خلال تلك الفترة داخل البنك الأهلي من 100الف دولار إلى 600 الف دولار شهريا.
وأشار إلى توفير البنوك خيارات عديدة أمام العملاء لربط مدخراتهم بشهادات ادخار الـ 27% لمدة عام أو العائد الشهري 23.5% لنفس المدة، بالإضافة إلى الشهادات الجديدة التي توفر للعميل خيار ربط وديعته بشهادة لمدة 3 سنوات بدلا من عام واحد بسعر فائدة 30% متناقصة.