قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ‏ارتفاعًا «مميزا» بعد قرارات البنك المركزي الأربعاء، مضيفا أن البنوك تواصلت مع العملاء لدعوتهم إلى العودة ‏لفتح اعتمادات المستندية واستيراد السلع، مع التأكيد على توفير الدولار بشكل فوري‎.‎

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» ‏مساء السبت، إلى انتظار بعض المستوردين انخفاض سعر الدولار، بينما وافق آخرون على فتح اعتمادات ‏مستندية جديدة، في حين أكد آخرون أنهم استوردوا بالفعل بأسعار قديمة ولا يحتاجون إلى تدبير الدولار في الوقت ‏الحالي‎.‎

وأوضح أن البنوك تفتح اعتمادات مستندية لاستيراد جميع الخامات والمعدات وكل ما يتعلق الصناعة والتجارة، ‏مؤكدا أن الدولار متوفر بشكل كافٍ في البنوك، لا سيما وأن «العملاء بدأوا في التخلص من الدولار وربطه ‏بشهادات الادخار».‏

وأشاد بقرارات البنك المركزي التي اتخذها يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا أنها أعادة ثقة المؤسسات الدولية في ‏الاقتصاد المصري. ‏

وعلى صعيد أخر، لفت إلى عودة البنوك لفتح البطاقات الائتمانية ورفع حدود البطاقات «كريدت كارد» للأوضاع ‏الطبيعية قبل الأزمة والتي شهدت استغلال بعض العملاء فجوة السعر بين السوق الرسمية والموازية بهدف ‏الاستفادة من فرق العملة‎.

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ولفت إلى ارتفاع معدل الاستخدام الشهري للبطاقات خلال تلك الفترة داخل البنك الأهلي من 100الف دولار ‏إلى 600 الف دولار شهريا.‏

وأشار إلى توفير البنوك خيارات عديدة أمام العملاء لربط مدخراتهم بشهادات ادخار الـ 27% لمدة عام أو العائد ‏الشهري 23.5% لنفس المدة، بالإضافة إلى الشهادات الجديدة التي توفر للعميل خيار ربط وديعته بشهادة لمدة 3 ‏سنوات بدلا من عام واحد بسعر فائدة 30% متناقصة.‏