علي جمعة: تربية الأسود والنمور مكروهة

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، عن أسئلة الطلاب والطالبات حول أحكام اقتناء الحيوانات، وذلك خلال تقديمه لبرنامج «نور الدين والدنيا»، عبر فضائية «الأولى»، اليوم الاثنين.

وسأل أحد الطلاب عن حكم تربية الأسود والنمور وهل هو حلال أم حرام، ليوضح جمعة، أنه أمر «مكروه» لأن فيه تشبه بالجبابرة وخطورة.

وذكر أن إزالة خطر تلك الحيوانات يكون بإزالة أنيابها ومخالبها، حتى لا تتمكن من افتراس أي شيء، موضحا أن تلك الممارسات فيها تعذيب للحيوان.

وبسؤاله عن حكم الأشخاص الذين يربون القطط والكلاب ويجرون عمليات لها من أجل منع الإنجاب، كإزالة الرحم، شدد على حرمانية تلك الممارسات.

وأضاف: «الأحسن ألا يربي القطط والكلاب ويأتي بها ويتسلط عليها بهذا التضييق والعذاب والخطر، وإما يربيها كما خلقها الله، فتربية تلك الحيوانات ليست فرضًا».