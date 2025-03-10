وفد أممي يصل إلى الساحل السوري لتقصي الحقائق بعد هجمات فلول الأسد

وصل اليوم الاثنين، وفد من الأمم المتحدة إلى الساحل السوري، تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق في المنطقة.

وقال مراسل «تلفزيون سوريا» إن وفد الأمم المتحدة تنقل بين مدن وبلدات الساحل السوري، بما في ذلك القرداحة وطرطوس، واطّلع على الأوضاع في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، انتهاء العملية العسكرية في الساحل، مشيرة إلى أن المؤسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي.

وقال المتحدث باسم الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية: «وفاءً بالعهد الذي قطعناه لأهلنا الكرام مع انطلاق المرحلة الثانية من العمليات، نعلن نجاح قواتنا بفضل الله ثم بعزيمة رجالنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة».

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من «امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمت عنصر مفاجأتهم، وإبعادهم عن المراكز الحيوية، وتأمين أغلب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقاً لاستهدف المدنيين والأبرياء».

ولفت إلى «تمكن قوات الدفاع من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام من بلدة المختارية، وبلدة المزيرعة، ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدة الدالية، وبلدة تعنيتا، والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة».

وأضاف: «مع هذا الإنجاز نعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت لأهداف سبق ذكرها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار».