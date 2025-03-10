تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان معرض "القلم" لفنون الخط العربي، اليوم الاثنين، في السابعة والنصف مساء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا.

يأتي المعرض ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر لمدة 5 أيام وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للفنون التشكيلية، برئاسة ڤيڤيان البتانوني، بالتعاون مع مدرسة القلم للخط العربي والزخرفة.

قومسيير المعرض المهندس محمد وهدان، ويشارك بالمعرض 45 فنانا وفنانة، يقدمون خلاله أعمالا متنوعة تبرز جماليات الخط العربي وتنوع أساليبه الفنية، بوصفه لغة بصرية نابضة بالحياة، وتُعبر عن هوية ثقافية متجذرة في وجدان الحضارة العربية والإسلامية، وذلك من خلال محورين رئيسيين: "البسملة" متجسدة في 40 لوحة فنية تعكس تنوع المدارس والأساليب الخطية، و"حِرف وحروف" الذي يُبرز التطبيقات الفنية للحرف العربي بخامات وتقنيات تتنوع ما بين الحرف اليدوية والتصنيع الرقمي، من خلال 31 عملا فنيا.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور طوال فترة إقامته من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ومن الثامنة حتى العاشرة مساء، ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة قصور الثقافة على تطوير الحراك الفني في مصر، والتعريف بإمكانيات الخط العربي عبر العصور.