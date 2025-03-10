محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق الجملة للخضروات والفاكهة على مساحة 5 أفدنة

أجرى اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لسوق الجملة للخضروات والفاكهة غرب مدينة كفر الشيخ، للتأكد من توافر وجودة واستمرار تخفيض الأسعار بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وهاني يوسف، المشرف العام على مشروعات الأسواق بالمحافظة، والسعيد سلمان، مدير سوق كفرالشيخ العمومي للخضروات والفاكهة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ، أقسام سوق الجملة، والذى يضم 96 وكالة على مساحة 5 أفدنة، بالإضافة إلى وحدات الخدمات والمرافق منها الإسعاف والإطفاء والنجدة، حيث اطمأن على توافر الخضروات والفاكهة الطازجة وتعرف على الأسعار والكميات اللازمة تلبية لاحتياجات المواطنين.

واستمع المحافظ إلى تجار الجملة وأصحاب الوكالات في سوق كفر الشيخ للخضار والفاكهة، حول الأسعار والكميات المتوفرة.

وأكد أن المحافظة تعمل على توفير كل سبل الدعم لضمان استمرار خفض الأسعار، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الطلب بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن سوق الجملة يلعب دورًا محوريًا في توفير الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين.

ووجه بضرورة الحفاظ على نظافة السوق ومرافقه بشكل دوري لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين والتجار على حد سواء، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار ومواجهة أى ممارسات احتكارية على المنتجات أو السلع اللازمة لاحتياجات أهالينا بالمحافظة.