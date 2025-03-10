السيدة انتصار السيسي في ذكرى انتصار العاشر من رمضان: تحية فخر واعتزاز لمن صنعوا المجد

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى انتصار العاشر من رمضان.
وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين: «في العاشر من رمضان، سطر أبطال مصر ملحمة خالدة، خاضوا المعركة بإيمان وعزيمة وهم صائمون، فكان النصر تتويجًا لتضحياتهم".
وأضافت: «تحية فخر واعتزاز لمن صنعوا المجد».
وفي وقت سابق من اليوم، وجّهت الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى انتصار العاشر من رمضان.
وقال عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد .. نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني».
وأضاف: «إن هذا اليوم العظيم يذكّرنا بمعناه العميق: متمثلا في صلابة الشعب المصرى وقدرته على صد العدوان ورد الحقوق إلى وطنه مهما كانت التحديات».
وتابع: «نؤكد التزام مصر بالسلام القائم على العدل، إيماناً بأن السلام هو المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة».
وختم قائلا: «تحية لكل من صنع هذا النصر العظيم، وتحية لشعب مصر الذي يواصل مسيرة البناء بعزم لا يلين، وشموخ يليق بأمةٍ عريقة، بدأ معها التاريخ ويستمر بها المستقبل».