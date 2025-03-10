بلغ عدد الفارين من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر يناير 2025 نتيجة الحرب الروسية، قرابة 3ر4 مليون، وفق بيانات نشرها، اليوم الاثنين، مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات).

ويمثل هؤلاء حوالي 4ر98 بالمئة من إجمالي اللاجئين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وتستقبل ألمانيا أكبر عدد من الأوكرانيين المتمتعين بوضع الحماية المؤقتة بواقع مليون و170 ألف و250 شخص، أي بنسبة 3ر27 بالمئة من إجمالي الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي بولندا في المركز الثاني بأكثر من 993 ألف أوكراني أي بنسبة تعادل 2ر23 بالمئة. ثم جمهورية التشيك بـ394 الف و985 أوكراني ما يعادل نسبة 2ر9 بالمئة.

وبالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2024، زاد العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير 2025 بمقدار 25 ألف و530 شخص أي بزيادة قدرت بنسبة 6ر0 بالمئة.