الرئيس الموريتاني: الحوار السياسي لن يستثنى طرفا

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن الحوار السياسي المرتقب سينطلق خلال أسابيع ولن يستثني أحدا أو طرفا سياسيا.

وقاطع الإفطار السياسي الذي أعلن فيه عن الحوار السياسي المعارض البارز بيرام ولد الداه ولد اعبيد المرشح الذي حل في المركز الثاني في انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو الماضي.

ودعا الغزواني في كلمة خلال افطار سياسي نظمه يوم الأحد ، شاركت فيه الاحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة والمرشحين لانتخابات الرئاسة الماضية، الأحزاب إلى تقديم مقترحاتها حول مواضيع ومنهجية الحوار المرتقب.

وقال الرئيس إنه تقرر إسناد مهمة تنسيق الحوار الوطني المرتقب إلى السياسي موسى فال وهو مسؤول حكومي سابق ينتمي لحركة " الكادحين " المحسوبة على اليسار وكان من معارضي الرئيس السابق ولد عبد العزيز.

يذكر أن الرئيس ولد الغزواني أعلن سابقا نيته تنظيم حوار وطني شامل في خطابه بمناسبة ذكرى استقلال البلاد.

وتسعى الاحزاب السياسية إلى مناقشة ملفات الحكامة السياسية والاقتصادية والفساد وحقوق الإنسان والإرث الإنساني ( انتهاكات حقوق الإنسان) والنظام الديمقراطي والحريات والنظام الانتخابي.